Fête de la vigne à Givry : quelques nouveautés pour cette édition 2019, qui démarrera dès le vendredi soir.

Comme chaque année, cette grande fête familiale, ouverte à tous, proposera aux visiteurs spectacles, défilés, danses, folklore, brocante, marché artisanal, fête foraine, soirée dansante. Et comme c'est la tradition, les associations locales proposeront aux visiteurs une restauration variée, ainsi que des boissons.

Cette édition 2019 comportera quelques nouveautés, que Virginie Guillermin, adjointe au Maire en charge de la vie associative, a bien voulu présenter à Info-Chalon.com.



La première concerne l'utilisation de la Place de la Poste, fraîchement rénovée, qui permettra aux associations présentes, toujours plus nombreuses, de disposer d'un espace plus important que l'année dernière.



Ensuite, samedi soir, un groupe de musique, El Gato Flaco Trio, jouera à partir de 21h30 sur la place de l’église, en lieu et place de la traditionnelle soirée dansante, qui comme l'année dernière, se déroulera devant la Mairie et sera animée par le Groupe « Les pentes créatives ». Il y en aura donc cette année pour tous les goûts !



Enfin, des mascottes géantes et les Turb'eau (voitures insolites avec leur clowns) viendront agrémenter le défilé du dimanche après-midi, qui débutera à 15 heures avec un temps qui, d'après les viticulteurs givrotins, devrait rester sec...





Et comme l'année dernière, le démarrage de la fête a été avancé au vendredi soir 19 heures. Après les contes familiaux racontés par Marylin, le trio Jambalaya prendra le relais dès 20 heures pour une animation musicale, que chacun pourra apprécier, en dégustant les produits proposés par les commerçants de la rue de la République.



Et bien sûr, puisque nous serons le premier dimanche du mois, A2C (Animations en Côte Chalonnaise) organisera sa traditionnelle brocante, qui se déroulera Boulevard de Verdun, et sera complété complétée par un marché artisanal.





En pratique :

Quand ?



le 30/08/2019 de 19h00 à 23h00



le 31/08/2019 de 15h00 à 2h00



le 01/09/2019 de 11h00 à 18h00



Pour tout renseignement: Mairie de Givry au 03.85.94.16.30

H.D