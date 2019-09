Une belle journée dominicale, qui clôture en beauté la Fête de la vigne 2019

Le retour en images d'info-chalon.com

Un large public est venu participer à cette dernière journée, avec en point d'orgue un défilé haut en couleurs.

Seuls, entre amis ou en famille, chacun a pu profiter de la parade très colorée, que la pluie n'est pas venu perturber, conformément aux prévisions faites par les viticulteurs givrotins.

Ce sont les jeunes filles du Starlett Club, qui ont ouvert le défilé et montré le chemin au reste des participants : Seven events, l'Attitude, la Bourguignonne, Gaspard sur son monocycle, Mellecey loisirs, le musée du vélo, les mascottes Mageis event, l'Harmonie d'Ouroux sur Saone, Fanfarrosoir, les voitures insolites et leur clowns, ….

Comme il est de tradition, chaque groupe réalisa une prestation devant la Résidence Autonomie « Aux 7 fontaines », au grand plaisir de ses pensionnaires.

Puis le défilé a laissé la place aux animations qui se sont déroulées sur les podiums, pendant que la fête foraine et les stands des associations givrotine accueillaient petits et grands.

--

Hervé Delaney