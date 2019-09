Des nouveautés pour la rentrée du collège givrotin du Petit Prétan.

Mardi, c'était la rentrée des élèves de 5ème, 4ème et 3ème, qui a suivie celle des 6èmes, arrivés la veille, pour leur permettre de découvrir tranquillement leur nouvel établissement.

A cette occasion, Juliette Métenier-Dupont, Maire de Givry, et Sébastien Martin, 1er vice-président du Conseil Départemental et Conseiller Départemental du Canton de Givry, se sont rendus au collège, pour faire un point sur la rentrée.

Ils ont été reçus par l'équipe de Direction du collège, Marc Bruandet, Principal, Nadège Racine, Principale adjointe et Anne-Laure Legros, Gestionnaire.

Cette année, 443 élèves, dont 109 nouveaux, ont effectué leur rentrée. L'effectif est stable par rapport à l'année dernière.

Une nouveauté cette année, avec la création sur le collège Petit Prétan d'une classe Ulis (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire), ce qui porte à 25 le nombre de ce type de classe en Saône et Loire.

Les « Ulis » sont des dispositifs, qui accueillent des élèves, dont le handicap (le plus souvent des troubles des fonctions cognitives ou mentales) ne permet pas d'envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire .

Chaque élève scolarisé au titre des ULIS bénéficie, selon ses possibilités, de temps de scolarisation dans une classe de l'établissement scolaire, où il peut effectuer ses apprentissages, à un rythme proche de celui des autres élèves. Et lorsqu’il rencontre des difficultés dans une matière, il est accueilli dans une salle dédiée, par un enseignant spécifique, dont le poste a été créé cette année.

L'effectif « Ulis » du collège se monte à 13 élèves, qui se répartissent de la manière suivante : 5 en 6ème, 3 en 4ème et 4 en 5ème. L'aménagement de la salle spécifique a été réalisé cet été et financé par le Conseil Départemental de Saône et Loire.

Juliette Métenier-Dupont et Sébastien Martin ont ensuite rendu visite à une classe de 4ème, où ils ont été accueillis par la Professeure principale, Madame Guigon-Martin, enseignante d’Éducation Physique et sportive.

Après avoir présenté aux élèves le rôle du Conseil Département et incité les jeunes à réfléchir d'ores et déjà à ce qu'ils pourraient faire dans l'avenir, Sébastien Martin a annoncé que, dans le cadre de son Plan d'isolation thermique des collèges, le Département avait dégagé une enveloppe de 300 000 euros pour changer, d'ici à la fin de l'année prochaine, l’intégralité des fenêtres et portes extérieures du collège.

--

Hervé Delaney