A Givry, le forum des associations a une nouvelle fois marqué les esprits !

Le retour en images d'info-chalon.com

Pour le plus grand bonheur des Givrotins, petits et grands, la plupart des associations Givrotines ont une nouvelle répondu à l'invitation de la municipalité, en vue de présenter au plus grand nombre, leurs activités. Tout au long de la journée de samedi, démonstrations et présentations se sont succédées au gymnase du collège. Un joli moment de partage fortement apprécié et qui a remporté un vif succès.

L.G