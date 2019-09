Le palmarès du 4ème Trail de la Chaume

Le retour en images d'info-chalon.com

C'est Benjamin Petitjean, qui a remporté facilement l'épreuve du 15 km (longue en réalité de 15,7 km), en 1 heure 5 minutes et 42 secondes. Il a en effet devancé de 5 minutes et 17 secondes Colin Saillet, et Antoine Szadecski, de 6 minutes et 54 secondes.

A noter que ces 3 coureurs sont non licenciés, c'est à dire, qu'ils n'appartiennent à aucun club.

A l'issue de cette épreuve givrotine, Benjamin Petitjean se classe premier du classement provisoire du Trail Challenge de la Côte chalonnaise, dont la troisième et dernière étape se déroulera le 31 octobre, à l'occasion du Roc d'Aluze.

Fait assez rare pour être signalé, la remise des récompenses de cette course s'est faite en deux fois : une fois avec le troisième seul, puis une autre fois avec les 2 premiers...

Chez les féminines, c'est Margot Pompanon (Dijon Université Club), qui est arrivée première avec 1 heure 26 minutes et 18 secondes, suivie par Lucie Bouley-Peteuil à 31 secondes et Manon Benoit à 3 minutes et 40 secondes. Ces deux dernières participantes sont non licenciées.

Quant au 8 km (qui mesure 8,7 km), c'est le belfortin Guillaume Meunier, qui l'a emporté en 33 minutes et 26 secondes, suivi par le chalonnais Mickael Goudou à 1 minute et 47 secondes et le creusotin Jérémy Gaudez à 1 minute et 55 secondes.

Chez les féminines, c'est Sévrine Prior, qui l'a emportée en 44 minutes et 9 secondes, suivie par Myriam Hedin à 1 minute et 7 secondes, et Cécile Cognard (Grand Chalon) à 3 minutes et 8 secondes. Toutes 3 ne sont pas licenciées dans un club.

La remise des récompenses, s'est faite en présence de Hélène Porot, Présidente des Givrés du Trail, association qui a organisé la manifestation, et de Juliette Métenier-Dupont, Maire de Givry.

--

Hervé Delaney