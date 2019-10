La 5ème édition de Femmes regArts se déroulera du 8 au 20 octobre

Ce festival est organisé par Animation en Côte Chalonnaise (A2C) et tournera cette année autour d'Elena Sergueivna Boulgakov, muse et révélatrice du roman « Le maître et Marguerite » de Mikhail Boulgakov, et plus largement de la Russie.