Pari réussi pour Animation en Côte Chalonnaise

En véritable chef d'orchestre, Anne Prost Cossio a su mardi soir, lors d'une lecture théâtralisée, faire entrer le public dans le roman "Maître et Marguerite", une œuvre complexe de Mikhaïl Boulgakov aux couleurs multiples...

Pour ce faire, cette grand-chalonnaise qui habite Saint Marcel, a pu compter sur le talent de Vezio Cossio, qui occupait le double rôle de comédien et régisseur, sur la troupe givrotine « le Théâtre de Bacchus » et sur... Jean-Claude Dufourd, qui a cumulé pour l'occasion, les rôles d'organisateur et d'acteur !

A noter que le spectateur était mis dans l'ambiance dès son arrivée dans le Halle ronde, où une nuée d'espions déambulaient dans la pénombre pour démasquer d'éventuels ennemis du peuple. Le chuchotement était donc de rigueur pour ne pas être démasqué...



Cette représentation s'est déroulée dans le cadre du Festival « Femmes regArts », qui se poursuivra ce soir par un repas russe, qui affiche complet.

Après une pause bien méritée, il reprendra la semaine prochaine avec un programme aussi riche que varié :

Lundi 14 octobre à 20 heures, chez Robe Grenat (Givry) : Conférence d'Anna Ponomareva, docteur en littérature comparée. Cette moscovite, originaire de la région de Yalta, reviendra sur « Le Maître et Marguerite » le chef d’œuvre de Mikhail Boulgakov et roman emblématique de la littérature russe. La soirée se terminera par une dégustation offerte par Robe Grenat.

Mardi 15 octobre à 20 heures, à la Halle ronde : Conférence sur « La musique russe à propos de Lady Macbeth, du district de Mtzensk » par Claude Duperret

Jeudi 17 octobre à 20 heures, à la Halle ronde : « Saluyt 7 », film russe de 2017 de Klim Chipenko, qui évoque l'histoire authentique du sauvetage de la station orbitale soviétique Salyut 7. En avant film, un hommage sera rendu à Valentina Tereshkova, première femme de l'espace en 1963.

Vendredi 18 octobre à 19 heures, à la Halle ronde : Conférence de Robert Viel-Glotoff, auteur dijonnais, qui a écrit un livre sur l'odyssée de son père, né dans un village de fermiers, à proximité du lac Baïkal

Samedi 19 octobre à 19h30, dans l'église Saint Pierre et Paul de Givry : Grand récital de musique russe par Elvira Stratinskaya (soprano) et Pauline Schneider (pianiste)



Pour tout renseignement :

www.animation2c.fr ou 03 85 41 58 82 ou Halle ronde de Givry (ouverte du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30.

Hervé Delaney