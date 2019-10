L’association Protection de la Côte Chalonnaise (PCC), poursuit ses actions de sensibilisation sur le tri des déchets, auprès des enfants des écoles de Givry et Dracy-le-Fort.

Vendredi toute la journée, dans le cadre verdoyant du Parc Oppenheim de Givry, les bénévoles de l'association PCC, en collaboration avec le Grand Chalon, ont proposé de s'initier au traitement des déchets à 420 élèves des écoles de Givry et de Dracy-le-Fort (soit 25% de plus que l'année dernière).



Chaque enfant est passé dans deux ateliers. Le premier avait pour thème le compostage et était animé par des maîtres composteurs du Grand Chalon. Le second, animé par des bénévoles de l'association, évoquait le tri des déchets ménagers et le choix de la destination, entre les poubelles vertes et jaunes.



D'après Jean-Paul Moine, Trésorier de PCC et organisateur de cette journée, si l'association s'est mise en veille depuis la fin de « l'épisode Praxival », elle ne reste pas inactive pour autant.

Elle organise régulièrement des voyages dans la France pour découvrir de nouvelles techniques de recyclage.

Et la prochaine visite devrait avoir lieu cet hiver dans la Marne, sur le site de Futurol, qui travaille actuellement sur le développement du bio-éthanol. Avec un objectif pour PCC, qui serait d'organiser ensuite sur le Grand Chalon une conférence, qui traiterait de ce thème d'actualité.

-- Hervé Delaney