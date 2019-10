Remise d'un chèque à l'association «Le Rêve de Marie Dream»

Mercredi soir, Juliette Métenier-Dupont, accompagnée de nombreux membres de l'équipe municipale, a remis un chèque de 507 euros à Sylvie et Didier Garopin.

Ce montant correspond aux bénéfices qui ont été dégagés, suite aux actions menées dans l'année par l’association Vive la vie, le centre de loisirs, la Résidence des 7 Fontaines et la municipalité.

Comme l'année dernière, les enfants de l’école givrotine Lucie Aubrac leur ont aussi remis des livres et des dessins, remplis de message déposés par les écoliers, que l'association transmettra prochainement à l’Hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon Bron, afin d'égayer le quotidien des enfants malades.

Après avoir remercié les différents donateurs, les bénévoles et Virginie Guillermin, Adjointe au maire en charge de la vie associative, qui comme l'année dernière, a été à l'origine de cette initiative, Didier Garopin a apporté quelques précisions sur les actions qui ont été menées, suite aux dons qui ont été faits l'année dernière.

Il a d'abord rappelé que l'objectif de l'association « Le rêve de Marie Dream » était de contribuer au financement de moyens, visant à améliorer le soutien et l'accompagnement des jeunes malades, qui séjournent quelque fois durant de longs mois en réanimation.

La première action notable a consisté en l'achat par Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique de Lyon (IHOPe) d'un masque à réalité virtuelle, qui a été cofinancé par « Le rêve de Marie Dream » et par « Les pièces jaunes ».

Ce masque a été conçu par une start-up strasbourgeoise, qui à travaillé avec l'hôpital lyonnais et William Morey. Il permet tout d'abord de couvrir les nombreux bruits, anxiogènes pour l'enfant, qui existent dans une salle de réanimation. Mais surtout, il transporte l'enfant dans un monde virtuel, qui peut aller jusqu'à l'hypnose, ce qui lui permet de mieux supporter les traitements les plus invasifs.

Il a par ailleurs annoncé la signature prochaine d'une convention avec le Centre Hospitalier William Morey de Chalon. Elle portera sur le financement par l'association, de séances de sophrologie à destination de jeunes en souffrance, qui sont hospitalisés.

Puis, sans vouloir dévoiler ce qui sera annoncé officiellement lors de la prochaine Assemblée générale de l'association, qui se tiendra le 15 novembre, Sylvie Garopin a confirmé l'arrêt de la marche, qui représentait une lourde charge pour l'association. Elle devrait être remplacée par un spectacle, dont le programme et la date seront prochainement dévoilés au grand public.

L'association devrait aussi se lancer dans la sensibilisation des enfants des écoles de Givry, Dracy et Louis Lechère (ancienne école de Marie) sur les cancers pédiatriques, sous une forme qui reste encore à définir.

Et plus proche de nous, la troupe chatenoyenne « Les menteurs » proposera samedi 19 octobre, à 20h30 à la salle des fêtes de Givry, une soirée humoristique cabaret-sketchs, dont les bénéfices iront à la lutte contre les cancers pédiatriques. Réservation conseillée au 03 85 44 32 16.



Pour tout renseignement sur l'association « Le rêve de Marie Dream », vous pouvez écrire à l'adresse mail : lerevedemariedream@gmail.com



--

Hervé Delaney