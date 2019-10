Beau succès populaire pour l'inauguration du nouveau magasin Colruyt de Givry

De nombreux clients étaient présents mardi soir, pour assister à l'inauguration du nouveau magasin Colruyt, qui a ouvert ses portes, seulement 10 jours après la fermeture de l'ancien.

Le Groupe familial belge, implanté sur Givry depuis plus de 10 ans, avait en effet invité l'ensemble de ses clients, possédant une carte de fidélité, à venir célébrer l'ouverture de son nouveau magasin.

Si la surface de vente (997 m²) sera identique au précédent, elle sera implantée sur un espace beaucoup plus grand (passage de 4 500 m² à 7 200 m²), du fait de la démolition des 2 maisons, qui étaient situées au fond du terrain. Cela permettra ainsi à l'enseigne, une fois l'ancien magasin démoli (vers le 10 décembre), d'offrir 80 places de parking à sa clientèle, soit le double de ce qu'elle proposait auparavant.

Outre un nouvel aménagement, plus aéré et plus fonctionnel, et un éclairage par leds, plus lumineux tout en étant moins onéreux, l'enseigne offre à sa clientèle des services nouveaux, comme : une boulangerie, qui proposera diverses viennoiseries et du pain traditionnel, pétri et cuit sur place, ou un rayon de poissons, conditionnés sous vide après une pasteurisation à froid, qui pourront être conservés une douzaine de jours par les consommateurs.

Enfin, les caisses bénéficient d'une nouvelle formule, dite « caisse assise », qui offre une meilleure ergonomie aux employés.

On retrouve par ailleurs dans ce nouveau magasin ce qui faisait déjà la spécificité de Colruyt, à savoir : un rayon vin, qui met en avant les producteurs locaux, une cave à bières (origines belges obligent) et une boucherie traditionnelle, où la viande (exclusivement de la génisse charolaise pour le bœuf) est directement livrée par l'abattoir et découpée sur place.

Y figure aussi un «espace fraîcheur », qui a été légèrement agrandi. Il bénéficie d'après Michel Echaubard, Directeur du magasin givrotin, « d'un concept unique en France, qui assure une meilleure conservation des fruits et légumes, par le maintien d'une température constante de 12°C, tout en étant moins gourmand en énergie et en diminuant de 4 000 fois le rejet de gaz carbonique. »

Lors de son discours, Michel Echaubard a tenu à remercier chaleureusement l'ensemble de ses collaborateurs, qui ont été très applaudis par les nombreux clients présents. A ce propos, on peut noter que, dans le cadre de l'ouverture du nouveau magasin, l'effectif a été renforcé de 6 personnes : 5 boulangers-pâtissiers et 1 boucher.

Quant à Fabien Rossignol, 3ème adjoint au Maire givrotin, il s'est félicité de la présence de Colruyt sur Givry, car pour lui, « l'enseigne renforce l'attractivité de la commune, tout en complétant l'offre proposée par les petits commerces locaux ».

Les nombreuses personnes présentes se sont ensuite retrouvées autour d'un sympathique buffet, préparé et servi par les employés du magasin, ce qui n'a fait que renforcer la proximité, que ce supermarché souhaite instaurer avec ses clients.



