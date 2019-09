10 ateliers pour les élus des communes du Grand Chalon

Tous les élus, communautaires ou pas, étaient invités ce samedi matin au Colisée, afin de participer à ce moment d'échanges et de partages, dans le cadre de la 6e Edition de l'Université d'été du Grand Chalon.

Etre élu dans une commune du Grand Chalon ne se traduit pas nécessairement par un siège au conseil communautaire, au point que finalement nombre d'élus locaux ne connaissent le fonctionnement de l'intercommunalité que par des intermédiaires. Ce samedi, la session 2019 de l'Université d'été du Grand Chalon était ouverte à toutes et tous, autour de thématiques très concrètes qui animent chacune de nos communes.

10 ateliers animés par des directeurs de service du Grand Chalon, autour des questions de l'ouverture des milieux naturels au public, l'amélioration de la qualité du tri des déchets, l'utilisation du système d'information du Grand Chalon, la dynamisation d'un projet touristique et patrimonial, l'inclusion et le logement pour chacun, les actions en matière d'action sociale, la création d'une commune nouvelle à l'image de celle réussie de Fragnes-La Loyère, la gestion économe et efficace des espaces verts et fleuris ou encore la naissance d'un projet de construction ou rénovation.

Autant de thèmes qui se sont voulus très pragmatiques afin de coller au plus près à la réalité des élus de terrain que sont les élus communaux. Une matinée d'échanges qui s'est soldée par l'intervention de Nicolas Portier, Délégué général de l'AdCF, autour de l'évolution des intercommunalités et de l'impact du projet de loi "Proximité et Engagement".

Laurent Guillaumé