A Lux, les cigognes ont élu domicile sur la route de leur migration

Merci à Viviane, fidèle d'info-chalon.com pour ce clin d'oeil.

Les cigognes blanches ont entamé leurs migrations vers des contrées plus chaudes. Ces derniers jours, toute une colonie a été aperçue du côté de Lux. La période de fin août est traditionnellement connue pour être le pic migratoire en terme de migration post-nuptiale. Les cigognes blanches vont rejoindre l'Espagne et l'Afrique du Nord pour passer l'automne et l'hiver.