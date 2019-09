Reprise pour la gymnastique volontaire de Lux

Reprise des cours lundi 16 septembre à 14h45 pour la gym d'entretien puis vendredi 20 septembre à 10h30 pour la gym douce, à la salle polyvalente de Lux.



NOUVEAU COURS: POSTURAL BALL à partir du lundi 23 septembre à 18h à la salle polyvalente de Lux (pour pratiquer, il faut un gros ballon (diamètre 75cm), nous en avons quelques uns si vous voulez tester avant d'investir, sachant que c'est très peu coûteux)



Pour la sophrologie, rendez-vous le mardi 8 octobre à 18h30 à la maison des associations de Lux, puis tous les 15 jours (apportez coussin, chaussettes chaudes et couverture)



2 séances d'essai gratuites

Cotisation à 95€, donnant accès à tous les cours pour la saison 2019-2020 (coupons sport et chèques vacances acceptés)

On vous attend!

Inscription sur place (venez un peu en avance si possible) ou par mail: gymnastiquevolontairedelux@gmail.com

Renseignements: 06 85 97 02 20