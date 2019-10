Le 5 octobre, les amateurs fidèles ont participé au loto des sapeurs-pompiers de Lux.

Depuis 12 ans, les Luxois aiment l’ambiance conviviale de cette rencontre ludique.

Samedi, ils sont venus acheter et choisir leurs cartons. Ils ont réservé leur table et ils n’ont pas hésité à garder des places pour leurs amis et leur famille. Le silence régna dès que le jeu débuta. Les joueurs concentrés attendaient avec impatience mais beaucoup d’émotion le tirage des boules gagnantes. Ils exprimaient leur joie quand ils complétaient un carton. Le plus chanceux a gagné un bon de 400 euros pour choisir un voyage ou une location. Mais de belles récompenses attendaient aussi les autres gagnants : un PC portable, une draisienne électrique (vélo sans pédale), un écran plat Led, un réfrigérateur et beaucoup d’autres lots.

Tous les participants ont eu la joie de voir Laura Vincent, la Reine de Lux élue en septembre dernier. Ils ont salué avec sympathie cette belle jeune femme qui représente la commune.

Les joueurs ont pu se restaurer pendant l’heure qui a précédé le jeu pour prendre des forces. Pendant les deux pauses, ils n’ont pas hésité à fréquenter la buvette et à échanger quelques mots avec leurs amis.

Les sapeurs-pompiers du CPI de Lux ont assuré une belle organisation et ils ont animé cette soirée avec bonne humeur. Les bénéfices serviront à l’achat de matériel, au financement de la mutuelle des pompiers...

Ces bénévoles très dévoués vous donnent rendez-vous pour le loto du printemps 2020.

P.R