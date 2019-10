13 à 14 millions d'euros d'investissement pour le Comptoir des Fers à Chalon sur Saône

La nouvelle a été officialisée ce jour par les deux co-gérants en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon. Une très bonne nouvelle qui permettra à la clé d'assoir la présence du Comptoir des Fers sur la place chalonnaise. Les explications d'info-chalon.com.

Jean-Christophe Pichot, Directeur administratif et financier du Compotoir des Fers et Mickaël Terrier, Directeur commercial peuvent avoir le sourire au regard de la nouvelle aventure qui s'ouvre devant eux. Les deux co-gérants qui gèrent 16 agences réparties entre Cosne sur Loire et le secteur d'Annemasse en Savoie pour 550 salariés dont 170 sur le site de Chalon sur Saône ont officialisé l'annonce de la construction d'une plate-forme logistique de 18 000 m2 avec une capacité évolutive jusqu'à 30 000 m2. Ce sont 34 quais de chargement et déchargement qui seront ainsi construits sur ce terrain qui appartenait à Sobotram au bout de la rue Paul Sabatier.

Après différents échanges avec la Mission de développement économique du Grand Chalon, les deux acteurs économiques chalonnais que sont Sobotram et le Comptoir des Fers ont été mis en relation afin de trouver un terrain d'entente.

Après instruction des formalités administratives auprès du Grand Chalon, les premiers travaux devraient intervenir en février-mars 2020 pour une ouverture au début de l'année 2021. A terme, la plate-forme qui se veut exclusivement dédiée aux professionnels et à la gestion des stocks des 16 sites de l'enseigne, devrait recruter une cinquantaine de personnes dont 15 à 20 chauffeurs. Une quinzaine d'embauche sera immédiate dès l'ouverture de la plate-forme. Un investissement qui n'est en aucun cas une remise en cause de son implantation historique bien au contraire.

Une vraie bonne nouvelle sur le front de l'emploi sur le Chalonnais et qui permet de conforter l'entreprise sur le bassin chalonnais.

Laurent Guillaumé