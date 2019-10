La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Fragnes-La Loyère lancée

La première pierre a été posée. Avec une ouverture programmée au printemps prochain. Un peu moins de 500 000 euros HT d'argent public sont mobilisés.

Alain Gaudray, maire de Fragnes-La Loyère n'aura pas lâché le morceau et c'est bien sa persévérance auprès de toutes les autorités locales qui paye. Mobilisation auprès des services de l'Etat et du Sous-Préfet, mobilisation auprès de l'Agence Régionale de Santé, du département et bien évidemment auprès du Grand Chalon. C'est dire que tous les acteurs étaient donc réunis pour ce moment de pose de première pierre, officialisant le lancement des travaux, confiés à GCBAT.

144000 euros de la part de l'Etat, 150 000 euros de la part de l'ARS, 40 000 euros du Grand Chalon ainsi que son appui technique d'aide aux communes et 30 000 euros par le Conseil départemental de Saône et Loire, la MSP de Fragnes a bénéficié d'un large soutien des pouvoirs publics pour aboutir.

L'occasion pour la commune de réhabiliter et surtout de redonner vie à ce secteur clé de la commune, située dans les anciens locaux de ce qui fut un temps un orphelinat, puis une école et enfin la mairie de l'ancienne commune de La Loyère et des locaux du syndicat intercommunal, fusionnée depuis avec celle de Fragnes.

Confiée au cabinet d'architecte Arnaud Daguet à Saint-Rémy, la structure se veut évolutive et susceptible de s'agrandir en fonction des besoins futurs. Dimensionnée pour accueillir un kiné et trois cabinets de médecin généraliste, la MSP s'est voulue en étroite concertation avec les médecins qui prendront place d'ici quelques mois.

Après les communes de Saint Loup Géanges, Gergy, Crissey et Châtenoy le Royal, le Grand Chalon poursuit la densification de ses maisons de santé, "une vraie réponse à une demande des professionnels de santé" a rappelé Mme Plissonnier, délégué territoriale de l'ARS. Des propos confirmés par Raymond Gonthier, conseiller départemental du canton de Chalon nord, qui a tenu à rappeler l'unanimité des conseillers départementaux autour de la politique de santé menée par le conseil départemental.

Laurent Guillaumé