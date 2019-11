Le calendrier très très original des sapeurs-pompiers de Gergy

Le coup de coeur du jour sur info-chalon.com

Les sapeurs-pompiers du centre d'intervention de Gergy nous ont habitué depuis quelques temps à un certaine originalité, bien loin des classiques châtons et autres paysages enchanteurs des traditionnels calendriers du Nouvel An. A Gergy cette année, c'est un plongeon dans l'univers d'Hergé qui nous est proposé. Un millier de calendrier va être distribué dans les jours prochains. Pour rappel, tous les sapeurs pompiers qui frapperont à vos portes seront systématiquement en tenue professionnelle et n'hésitez pas à leur demander de présenter une pièce d'identité au moindre doute ! En attendant, un vrai coup de coeur du côté d'info-chalon.com pour cette nouvelle édition !

L.G