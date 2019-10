"Au R-haine nous répondons Raison et Pédagogie" pour les socialistes de Saône et Loire

Le 11 octobre, à l’occasion d’une séance plénière de l’assemblée régionale de BFC, le président du groupe RN a délibérément créé l’incident.

Prétextant la laïcité et la loi (sans aucune référence précise) puis la vigilance, il a exigé qu’une femme avec la tête couverte d’un voile, en visite avec des CM2, sorte de la tribune visiteurs de l’hémicycle.

De quoi parle-t-on ?

D’une personne privée qui se déplace dans l’espace public, libre de se déplacer voilée libre de se déplacer voilée, à l’image d’une religieuse ou de certaines pratiques religieuses orthodoxes.

Il ne faut pas confondre laïcité et laïcisme, port de signes religieux et obligation de neutralité d’un agent public, personne privée et espace public. Du talmud brûlé en place publique sous St Louis à l’affaire Calas et Voltaire, le chemin de l’universalisme républicain, idéal d’émancipation et de tolérance est long.

Dans un contexte d’appel à la vigilance par le gouvernement, de radicalisation des positions, il est plus que jamais utile de faire appel à la Raison.

Si vous voulez comprendre mieux l’histoire de la laïcité, les lois applicables en la matière, nous vous invitons à une soirée thématique ouverte à tous, où nous accueillerons :

Nicolas Masuez, Docteur en Histoire des Religions et Anthropologie religieuse (Paris IV), chercheur associé à l’IRER ( Sorbonne Université), consultant sur les questions de fait religieux et laïcité , discriminations dans l’espace professionnel et public

Le jeudi 17 octobre 2019 à 20h,

13, rue Philibert-Leon Coudurier à Chalon sur Saône

La loi de 2010 interdisant de porter un voile couvrant le nez et la bouche visait la préservation des conditions du “vivre ensemble”, il nous appartient collectivement de rassembler pour vivre effectivement ensemble.

Violaine Gillet

Première secrétaire fédérale