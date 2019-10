"Quand Blanquer se cache derrière le voile du sectarisme" pour le NPA 71

Le Rassemblement National peut remercier Jean-Michel Blanquer. Un élu local du parti d’extrême droite a pris au mot le ministre de l’éducation nationale, qui ne se prive pas de rappeler son opposition au port du voile par des accompagnatrices de sorties scolaires. Le 11 octobre, lors d’une séance plénière du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Julien Odoul, transfuge de l’UDI au Rassemblement National et chef de groupe du Rassemblement National à la Région, a voulu interdire à une femme portant le voile d’y assister et l’a agressée verbalement à peine était-elle entrée. Elle était venue accompagner son fils de CM2 lors d’une sortie scolaire organisée par la maison de quartier de Belfort, baptisée, ô ironie, « Ma République et moi ».

Réagissant à propos de cet incident, l’omniprésent ministre de l’éducation nationale, le bon élève de la Macronie, continue de jouer un jeu dangereux et ne se prive pas de semer la confusion en la matière : « Le voile n’est pas souhaitable dans notre société. Ce n’est pas quelque chose à encourager. Ce que ça dit sur la condition féminine n’est pas conforme à nos valeurs », a t-il lancé, avant d'ajouter : « La loi n’interdit pas aux femmes voilées

d’accompagner les enfants, mais nous ne souhaitons pas encourager le phénomène. »

En intervenant de la sorte, Jean-Michel Blanquer franchit un degré supplémentaire et fustige le voile dans sa globalité, alors même que ce n’est pas le sujet. Le ministre de l’éducation nationale condamne ainsi une pratique religieuse sans aucune distinction, au motif qu’elle irait à l’encontre de valeurs féministes. Sans se soucier de savoir quelles sont les motivations des femmes qui le portent et quel sens elles donnent à ce qu’elles considèrent être un acte de foi.

Le ministre de l’éducation nationale offre ainsi un blanc-seing à tous ceux, à droite et à l’extrême droite, qui ne cessent de questionner la place de l’islam et des musulmans en France. Qu’est-ce qui pousse Jean-Michel Blanquer, tel un chevalier blanc de la laïcité, à ramener sans cesse ce sujet sur le devant de la scène ?

Ce n’est pas comme si sa rentrée n’était pas explosive et qu’il n’avait pas des dossiers autrement plus urgents à traiter. Le ministre de l’éducation nationale pourrait par exemple réfléchir à la façon d’améliorer les conditions de travail dans l’éducation nationale, alors que plusieurs suicides, dont celui, plus médiatisé, de Christine Renon, ont été dénombrés.

Il pourrait aussi gérer – voire corriger – les dysfonctionnements générés par la réforme du baccalauréat et du lycée, s'interroger sur la désaffection des jeunes diplômés vers les métiers de l'enseignement. Il pourrait aussi urgemment s’atteler à revaloriser les traitements des enseignants, à reconsidérer la situation des AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) et des profs contractuels, scandaleusement exploités, ou enfin engager une véritable politique d'intégration des enfants en situation de handicap. Les points critiques ne manquent pas. Mais encore une fois, la question du voile vient faire écran et offre un dérivatif parfait, tout comme le récent débat sur l’immigration, aux questions économiques et sociales qui préoccupent la grande majorité des français et non ce morceau de tissus qu'agitent à l'envie la plupart des représentants politiques pour mieux dissimuler leur incapacité ou leur refus d'agir sur l'essentiel.

Sans compter que l'ancien professeur de droit, l'éminent représentant de l'Etat, Jean-Michel Blanquer, ne devrait pas encourager le contournement de la loi, comme il le suggère insidieusement. En rejoignant de bon gré tous les apprentis sorciers qui attisent les amalgames, les haines, le Ministre de l'Education Nationale déshonore l'institution qu'il est censé incarner. Et dire que, à l'unisson, avec d'autres mentors de la majorité bien-pensante, à l'occasion des prochains "grands rendez-vous avec les français", notre cher ministre nous implorera de bien voter pour éviter le chaos, le déferlement

de la "peste brune"....

Jean-Guy TRINTIGNAC NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) 71