Conférence-débat hier soir au Clos Bourguignon pour un projet démocratique, solidaire et écologique visant à rassembler toutes les forces de gauche du Chalonnais

Hier, en début de soirée , au Clos Bourguignon, à Chalon-sur-Saône, avait lieu une conférence avec 2 expériences d'élus suivie d'un débat afin de construire un projet démocratique dans le rassemblement de toutes les forces de gauche du Chalonnais, autour des questions de justice sociale et de transition écologique. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi, à 19 heures, avait lieu, au Clos Bourgugnon, une conférence-débat organisée par l'Atelier Citoyen #Chalon 2020 avec pour invités, Fernand Karagiannis et Damien Carême, respectivement maires de Saillans (Drôme) et de Grande-Synthe (Nord).



La conférence était animée par Annick Berthier et Ivan Maréchal.



Le but étant de rassembler toutes les forces de gauche autour d'une liste citoyenne portant un projet démocratique face aux urgences sociales et écologiques.



Notons parmi le public, la présence de Francine Chopard, conseillère régionale (PRG), Nisrine Zaïbi, conseillère régionale du groupe majoritaire La Gauche unie et ancienne secrétaire nationale du PS, Françoise Verjux-Pelletier, conseillère départementale, Nathalie Leblanc, cheffe de file des Socialistes à Chalon-sur-Saône, Mourad Laouès, chef de file de la liste Bien Vivre à Chalon(EELV) et Rachid Bensaci, ancien conseiller municipal délégué à la Culture et vice-président en charge de la coopération internationale, sous le mandat de Christophe Sirugue, maire PS de Chalon-sur-Saône, jusqu'en 2014, pour ne citer qu'eux.



Avant de laisser la parole au 1er intervenant, Fernand K aragiannis, Ivan Maréchal,en guise de préambule, a fait allusion à la polémique née à la suite de l'attaque de Julien Odoul, élu du Rassemblement national, envers une mère de famille accompagnatrice portant le voile au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté exigeant de manière outrancière que cette dame retire son voile ou sorte de la salle — une intervention qui avait suscité un gros chahut à l’intérieur de l’hémicycle (et en dehors depuis) — : «Nous sommes attachés aux valeurs républicaines», souligne-t-il, évoquant «la tendance actuelle à opposer les communautés aux autres».



«Je suis toujours étonné de l'impact médiatique des actions de ma commune», dit à son tour, le maire de Saillans,venu partager son expérience avec les forces de gauche du Chalonnais.

Saillans, laboratoire de la démocratie participative

Depuis 2014, cette petite commune de la Drôme de 1300 habitants est considérée comme un laboratoire de la démocratie participative.



L'élu parlant d'une campagne assez spéciale car sans programme ni liste. Il a expliqué le fonctionnement de la mairie de Saillans, parlant d'un «organigramme autrement» avec un conseil municipal qui délibère dans l'intérêt général local, les habitants sollicités pour les référendums sur les grandes décisions, des commissions participatives (élus+habitants), un comité de pilotage, des binômes d'élus référents ouvert au public, un binôme de tête, à savoir le maire et la 1ère adjointe, des groupes d'action+ projet (élus+habitants), un observatoire de la participation et des services techniques (secrétaire générale et agents communaux).



Ce système repose sur la collégialité, la co-construction et la transparence qui sont la colonne vertébrale du projet communal.



Depuis 2016, Saillans a un projet fort avec la révision participative du plan local d'urbanisme (PLU) avec des ateliers d'adultes et d'enfants, des balades, des arpentages de textes ou un café d'urbanisme, entre autres choses, mais aussi une innovation : un groupe de pilotage citoyen avec une majorité d"habitants tirés au sort (12 habitants + 4 élus + 2 agents).



Ainsi, depuis 2016, Saillans demain, c'est 20 ateliers participatifs et 2 réunions publiques ouverts à ensemble de la population, ainsi que des ateliers pour des publics spécifiques (jeunes, école,etc), 24 réunions du Groupe de pilotage citoyen, 384 participants différents (habitants, usagers de Saillans) pour 1432 participations au total (chaque habitant ayant pu participer plusieurs fois) et l'expertise extérieure de 40 personnes (bureau d'études, animateurs, intervenants et personnes publiques associées).



Ce qui n'empêche pas les difficultés...



Citons pêle-mêle parmi ces dernières, les blocages idéologiques, des populations difficiles à toucher, la baisse de motivation — seulement 4 sur les 15 du conseil municipal sont prêts à rempiler pour un 2ème mandat —, des projets qui ne se font pas ou qui nécessitent du temps, la distance entre les élus et les habitants et le quotidien nécessitant de nombreuses décisions.



Toutefois, il s'agit là d'une manière de faire de la politique qui interpelle pour une transition écologique et plus d'autonomie locale et pour la démocratie, la participation citoyenne, la solidarité et les liens sociaux.



Ensuite le maire de Saillans s'est prêté au jeu des questions, le 1er intervenant lui demande quelles sont les perspectives pour 2020.



«Éviter de s'éparpiller», rétorqua Fernand Karagiannis, avant de rajouter qu'il faut «du fonds et de la forme».



Ce dernier étant pour que les partis politiques se transforment.



«On doit arrêter les chapelles et avancer ensemble!», conclut-il.



Pour une politque plus solidaire et contre la toute-puissance du monde économique

Après 2 ans chez Emmaüs Chalon, celle qui a été élue vice-présidente d'Emmaüs France au titre des régions, Annick Berthier racontait devant les personnes présentes à cette conférence-débat, sa rencontre avec celui qui fut maire de Grande Synthe pendant 3 mandats et actuellement député européen (EELV), Damien Carême.



Virulent à l'encontre des grosses entreprises, ce dernier ne mâche pas ses mots.



«Le monde économique manipule les politiques et l'opinion publique pour arriver à ses fins», lance l'ancien maire de cette petite ville du Nord de 23 634 habitants*,située à proximité de Calais.



Les communes précitées, à quelques 51 kilomètres des côtes anglaise, sont toutes deux confontrées au problème des migrants désireux de franchir la Manche pour un avenir meilleur. L'ancien élu préférant le terme de «chercheurs de refuge» à celui de «migrants».



Tempêtant contre des partis politiques qui ont cédé le pas face au monde économique, Damien Carême questionnait également sur la «place du vivant», sur comment créer une société plus inclusive et comment on s'assure un avenir.



Il avait su faire de Grande-Synthe, un fleuron de la biodiversité et parlait de son combat contre la montée du populislme et de l'extrême-droite dans sa commune.



«Cette société liberticide, c'est voulu sous prétexte d'un risque terroriste», dit-il, éagissant sur le climat actuel.



À son tour, il se prêta au jeu des questions.



Notamment une sur la manière de reprendre le contrôle face à ce monde économique tout-puissant.



«Si vous avez une solution, je suis preneur» dit-il, amusé par la question avant de répondre plus sérieusement, évoquant la taxe-carbone et le cas d'ArcelorMittal, géant mondial de la sidérurgie dont 3 des 7 usines que l'entreprise possède en France se trouvent à proximité de Grande-Synthe, à Dunkerque et Mardyck, dans le Nord et Desvres, dans le Pas de Calais.



Il fera aussi allusion à 2 mesures prises lors de son dernier mandat comme le minimum social garanti et l'aide aux retraitées, souvent les laissées pour compte du système de retraite.



En matière d'économie, il évoquera la suppression de 2000 points lumieux réduisant la facture d'électricité de la commune de 500 000 euros, argent qui a permis de financer son volet social et l'année prochaine, ça sera 200 000 euros d'économie supplémentaires sur le chauffage en récupérant la chaleur fournie par les usines d'ArcelorMittal.



Réagissant à une question de l'ancien conseiller, Rachid Bensaci, concernant l'aide au développement, le député européen dit que notre politique agricole commune tue les agriculteurs africains, vent debout contre cette agriculture subventionnée et préconisant plutôt pour une coopération avec les maires des villes africaines.



«Le seul rempart contre l'extrême-droite, c'est la transition écologique!» conclut-il, répondant à une question de Mourad Laouès de la liste «Bien Vivre à Chalon»(EELV) et appelant à un rassemblement de toutes les forces de gauche lors de la campagne des municipales.



La conférence-débat s'est terminée vers 22 heures 30 et a réunit plus de 80 personnes dans cette salle des fêtes siuée à deux pas des Prés Saint-Jean.



* D'après les chiffres fournis par l'INSEE de 2015.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati