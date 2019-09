FEDERALE 3 - Piqués au vif, les Chalonnais reprennent la main face aux Jurassiens de Lons

Le match contre Couches avait laissé plus de questions que de réponses sur les capacités de l’équipe tango à l’aube de cette saison 2019/2020. Piqués au vif, les hommes de Rudy Léger, Arnaud Levasseur, Jérôme Bonnard et Matthieu Verdreau ont commencé à donner quelques éclaircissements même si tout n’était pas parfait, loin s’en faut.

Tous les joueurs ont su monter leur niveau d’engagement pour mettre cette équipe de Lons sous l’éteignoir durant 80’.

Contre nos Tangos dominateurs en mêlées et retrouvés en défense, les jurassiens n’ont dû leur salut dans ce match qu’à d’énormes fautes de mains chalonnaises ou mauvais choix dans le dernier geste privant nos Tangos d’un score plus large et du bonus offensif.

Résultat: RTC 23 - 6 CSL (mi temps : 9 - 3) pour Chalon 2 essais de Simon Colas (47’) et Etienne BOÏ (75’), 2 transformations et 2 pénalités de Sébastien Bajard.

Joueurs: Valentin DENIZOT, Julien JUILLET (capitaine), Bastien GUY, Damien MUNTZ, Alexandre BOLDYREFF, Joris LACOMME, Simon COLAS, Julien HASELBAUER, Yassine TAKOUACHET, Félicien JARRIN, Vivian GONON, Benjamin RENAUD, Sébastien BAJARD, Sofian TAKOUACHET, Antoine LINAS.

Remplaçants: Sébastien DUC, Etienne BOI, Valentin OLIVEIRA, Vladislas GONON, Fabien GRIMAUD, Vincent GENEVOIS, Benjamin MATTRAY.

Entraineurs: Rudy LEGER, Arnaud LEVASSEUR, Jérôme BONNARD Matthieu VERDREAU. Préparateur Physique: Stéphane BOURGEOIS.

Dirigeants: Dante LAUGEROTTE, Jean LEVASSEUR.