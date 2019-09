Le club de tennis de Saint-Marcel a fêté ses 40 ans

Journée exceptionnelle pour le club de tennis de Saint-Marcel qui a célébré son 40e anniversaire.

Emmanuel Père, Président du club de tennis de Saint-Marcel était aux anges à l'occasion du 40e anniversaire du club. L'occasion de saluer le soutien des partenaires incontournables du club à l'image de la ville de Saint-Marcel évidemment, le Grand Chalon, Sport 2000 Chalon, Carrefour Market Saint-Marcel, J2C, OXXO et la FDVA. La journée anniversaire s'est clotirée par un repas dansant à la salle Jarreau, en présence de deux jeunes joueuses internationales,, Anna Ukolova ET Alexa Pirok. Les deux éducatrices du club, Elodie Biard et Valérie Roussel ont été vivement remerciées pour leurs accompagnements et leur convivialité.