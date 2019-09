Séance d'entraînement au Boxing Club San Rémois avant la reprise... et la Fête du Sport

Vendredi, en début de soirée, quelques membres du Boxing Club San Rémois se sont entraînés avant la reprise et la Fête du Sport. Plus de détails avec Info Chalon.

Alors que la majorité de ses membres sont en vacances, le Boxing Club San Rémois, situé dans l'enceinte du Gymnase communal de Saint-Rémy, était ouvert.



En effet, une poignée de courageux se sont donnés rendez-vous, à 19 heures, sous la houlette de Driss Essabar, avant la reprise officielle, le mardi 3 septembre, mais également en vue de la Fête du Sport, le samedi 7 septembre.



Driss est secondé par Jean-François Chandet et Jocelin Bertand.



Fondé en 1994, le Boxing Club San Rémois propose 4 formules de combat, : le Full Contact et Karaté contact qui combine les coups de poing portés , avec un enchaînement de mouvements; le Light contact (coups portés, non appuyés avec enchaînement des mouvements); le Kick Boxing, une discipline qui engendre un combat pieds-poing plus coups autorisés au niveau des cuisses et le K-1 (ou K-One)*, forme japonaise de kick-boxing créée par Kazuyoshi Ishii, le fondateur du karaté Seidokaikan, en 1993.



Le président du club s'intéresse également au Mixed Martial Arts (MMA)**, en cours de légalisation en France.



«On attend la dérogation de la Ministre des Sports», nous dit Driss.



En attendant l'arrivée du MMA, sport de combat jugé extrême par certains et interdit dans l'Hexagone en 2016, le mercredi à partir de 19 heures 30, le Boxing Club San Rémois propose le travail au sol.



Attention, toutefois, malgré le sérieux de l'entraînement, «la philosophie du club n'est pas de pousser à la compétition», souligne le président du club qui est mixte.



Pourtant, la compétition, certains y pensent beaucoup comme Léo Pernin, 1m87.



«Mon BAC en poche, je peux me concentrer sur la compétition. L'entraînement me fait beaucoup de bien. Je pense à cela depuis mon arrivée au Boxing Club San Rémois, il y a un an», nous dit, très enthousiaste, l'ex-rugbyman de 17 ans.



D'une superficie de 150 m2 de tatamis, le dojo, offfant 2 zones de combat, a été renové par la municipalité de Saint-Rémy, des travaux effectués en régie par des agents des services techniques de la ville à hauteur de 3074 euros.



Petite nouveauté, cette année, le club donnera des cours pour les enfants (10 à 13 ans), le mercredi à partir de 18 heures 30. Le Boxing Club San Rémois ne retiendra que les 10 premiers inscrits.



«Ici, on privilégie la qualité à la quantité», précise Driss Essabar.



À bon entendeur et à l'attention des plus motivés...

Horaires :

Mardi et Vendredi de 19 heures à 20 heures 30.

Mercredi et samedi pour les compétiteurs.

Mercredi à partir de 18 heures 30 pour les enfants (10-13ans).

Pour tous renseignements : 06.17.93.10.71

* Le K faisant référence aux arts martiaux que sont le Karaté, le Kung fu, le Tae Kwon do et le Kick-boxing.



** Le MMA est un sport où tous les coups sont permis, les coups de pied, de poing, de genou, de coude. Il est aussi autorisé de frapper l'adversaire au sol ou encore d'effectuer des clés de bras sont. C'est un mélange de plusieurs sports de combat comme le judo, le karaté, la boxe thaïlandaise et la lutte. Les combattants évoluent dans une cage en forme d'octogone.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati