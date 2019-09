Le Saint-Rémy Tennis de Table, un club ouvert à tous

Bien que le Saint-Rémy Tennis de Table brille ces dernières saisons sur le plan sportif, les valeurs fondamentales ne sont pas oubliées.

Au sein du club, tous les profils sont recherchés et la mixité fait la force du SRTT. Jeunes et seniors, compétiteurs ou loisirs, tout le monde y trouve sa place.

Le club affiche notamment l’ambition d’agrandir son secteur loisir, et l’intégration de nouveaux arrivants est toujours positive. En effet, il y a une réelle volonté lors des entraînements de mélanger les niveaux : les plus expérimentés jouent avec les débutants et les font progresser ; les compétiteurs jouent également avec les loisirs, personne n’est laissé de côté, et cela profite à tous ! Les joueurs pratiquant le tennis de table dans le cadre du loisir sont ainsi parfaitement intégrés au sein de la grande famille san-rémoise. La saison dernière, le SRTT comptait dans ses rangs une bonne dizaine de loisirs seniors, une trentaine en ajoutant les jeunes non compétiteurs : des chiffres qui mettent en lumière l’importance de ce secteur au sein du club san-rémois.

N’hésitez plus si vous êtes attirés par la petite balle jaune, ouvrez les portes du Saint-Rémy Tennis de Table, et vous pouvez être assurés que vous y trouverez un esprit convivial et familial. Afin de vous faire une petite idée, le club sera présent au forum des associations au COSEC de Saint-Rémy le 7 septembre prochain, l’occasion de toucher la raquette une première fois !