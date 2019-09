Véloce Tournus, le Périple des moines à vélo 

Inspiré par le périple des moines qui ont ramené les reliques de Saint Philibert à Tournus, Alain Pradier de l’association Veloce a reconnu le parcours, pour le partager avec les cyclotouristes qui ont répondu à cette proposition, effectuer Le Périple des moines de Saint Philibert, à l’occasion des festivités du millénaire de l’abbaye.

Fuyant la menace des vikings, les moines de Noirmoutier ont dû quitter l’Ile au 9ème siècle, sous la menace des Vikings afin de protéger les reliques miraculeuses de Philibert moine fondateur du monastère en 674. Abbayes, prieurés, églises demeurent des témoins de la translation des reliques de Saint Philibert et jalonnent ce chemin jusqu’à l’Abbaye de Tournus. Ce périple s’est échelonné sur 40 années d’errance, il prit fin en 875, quand les moines dirigés par l’abbé Geillon, obtiennent du roi Charles II, la ville de Tournus et une série de privilèges pour s’installer.

Le groupe de six cyclistes de l’association Veloce a été accueilli tout au long du chemin par les cyclistes des différents clubs régionaux Clisson, Argenton sur Creuse, Saint Poucain sur Sioule, Bourbon Lancy, avant son arrivée à Tournus.

A Saint Pourcain sur Sioule, Julien Farama, premier adjoint au maire et Bernard Derain, président de l’Office de Tourisme ont rejoint les cyclistes afin de partager durant une journée et demi les mêmes efforts.

Au Départ des thermes de Bourbon Lancy, devant Edith Gueugneau, maire de la commune, Sylvie Gaillon, meilleure cycliste de Bourgogne est venue encourager ses amis pour la dernière étape.

Les cyclistes ont traversé la Saône et Loire, les villes et bourgs de Gueugnon, Perrecy les Forges, Martigny le Comte, Saint Bonnet de Joux, Cormatin, Chapaize et Brancion. Ils ont été accueillis au Domaine de L’Echelette où le Crédit Agricole offrit le déjeuner réparateur !

Les retrouvailles eurent lieu sur le parking de Brancion, tous les cyclistes tournusiens sympathisants et amateurs ainsi que Bernard Veau, maire de Tournus sont venus encourager leurs concitoyens et amis afin de les accompagner pour les derniers kilomètres.

Les cloches ont carillonnées pour fêter cette arrivée, après presque 800 km de pédalage.