Des feux de broussailles en nombre ce samedi en Saône et Loire

Les jours se suivent et se ressemblent dans le département avec toute une série d'interventions des sapeurs pompiers de Saône et Loire avec trois nouvelles alertes ce samedi en début de soirée.

Malgré un vent du nord qui s'est calmé dès vendredi soir, c'est le vent du sud qui a pris le relai avec de fortes rafales enregistrées ici ou là et surtout des températures en hausse, en attendant un épisode orageux annoncée pour la journée de dimanche et une baisse des températures de l'ordre de 5°c. En attendant, les sapeurs-pompiers de Saône et Loire ont encore eu fort à faire ce samedi pour des feux de broussailles avec des risques de propagation à la forêt. Des incendies souvent liés à des comportements inconséquents d'automobilistes ou de promeneurs. A Charmoy, Bruailles, Lusigny sur Ouche, Saint Maurice en Rivière, Huilly sur Seille, Gilly sur Loire .. les interventions se sont multipliées.

L.G