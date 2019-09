Agri’Rose - Première marche solidaire des agricultrices

En préambule d’Octobre rose, la commission des agricultrices de Saône et Loire s’est elle aussi mobilisée pour la lutte contre le cancer du sein en organisant Agri’Rose.

Venez nombreux participer à cette marche familiale le samedi 28 septembre de 8 h 30 à 14 h au départ de la base de loisirs Les Bizots.

La participation aux frais est de 5 € dont 4 € seront reversés à la Ligue contre le cancer dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein et vous permettra de parcourir l’un des trois circuits de 6, 9 et 13 km, dont l’un est accessible aux personnes à mobilité réduite. Deux producteurs locaux vous proposeront bières et jus de fruits à la buvette.

Octobre rose, c’est aussi de nombreuses autres manifestations organisées partout ailleurs dans le département, notamment des massages gratuits à la polyclinique du Val de Saône le 1er octobre, un atelier de cuisine rose le 4 octobre à La Chapelle-de-Guinchay, un café discussion “se reconstruire après le cancer”, le 14 octobre à Tournus, etc. Programme complet pour le Mâconnais Sud Bourgogne sur : www.maconnais-sud-bourgogne.fr.

Et de nombreuses courses : Arcad’Elles le 13 octobre à Louhans, le 27 octobre à Chalon-sur-Saône, un tournoi de badminton le 4 octobre à La Clayette, une après-midi sportive le 12 octobre au Creusot, etc.