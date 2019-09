Information sur la formation des « jeunes ambassadeurs » en mission service civique pour un sport plus citoyen et la défense de l’éthique sportive

Elle se tiendra ce

Jeudi 3 octobre 2019 de 14H à 15H

dans les locaux de la ligue de football à MONTCHANIN



Dans le cadre de la lutte contre les incivilités et les violences dans le sport, la direction départementale de la cohésion sociale de Saône-et-Loire (DDCS), en partenariat avec le district de football et le comité départemental de handball, met en place pour la seconde année, une action innovante en proposant à 30 jeunes de s’engager dans une mission de service civique dès la rentrée sportive 2019/2020.

Cette mission d’intérêt général se compose de deux axes principaux :

- sensibiliser les plus jeunes des clubs et des écoles au respect des valeurs humaines, à l’acceptation de la différence et au respect des règles de vie ;

- mettre en œuvre des actions concrètes, de terrain, issues des programmes fédéraux des disciplines engagées dans le dispositif.

Un échange de « bonnes pratiques : pendant 9 mois, les jeunes en mission auront l’opportunité d’être des ambassadeurs d’un sport citoyen et seront amenés à se rencontrer lors de deux réunions organisées par la DDCS avec l’ensemble des acteurs du territoire. Ces rencontres permettront des échanges constructifs et une véritable cohérence sur le département.

Le football et le handball s’engagent : pour la seconde année de la mise en œuvre de cette action, deux comités départementaux relèvent le défi et s’associent à la démarche. Le football et le handball s’engagent et accompagnent les clubs impliqués dans le dispositif. Plus de 25 structures vont accueillir pour une saison sportive les « ambassadeurs d’un sport plus citoyen ».