Les gendarmes de Saône et Loire lancent un appel à la vigilance après une recrudescence de vols par ruse

notamment autour de la vente de calendriers menée par deux adolescentes.

"Nous vous signalons qu'une équipe de malfaiteurs sévit actuellement sur plusieurs départements dont la Saône et Loire.

Le procédé est toujours le même. Deux adolescentes se présentent au domicile de leurs futures victimes pour leur vendre des calendriers.

Elles attirent leur attention pendant quelques temps et repartent.

Après que les adolescentes aient quitté les lieux, les victimes, souvent des personnes âgées, s'aperçoivent que leur maison a été fouillée et divers objets volés.

Si vous avez été victimes de ce genre de fait, si vous en avez été témoins ou si vous avez des éléments à apporter sur ces individus, n'hésitez pas à composer le 17.

Si vous avez affaire à ces personnes, ne les laisser pas entrer chez vous et faites immédiatement le 17".