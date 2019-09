De beaux pelotons au départ du Prix cycliste de la ville de Chalon ce dimanche

A quelques semaines de son centenaire, l’Union Vélocipédique Chalonnaise réussit son pari d’organiser 3 courses à Chalon ce dimanche 1er septembre. Après l’arrivée retentissante du Tour de France, l’UVC profite de la dynamique en réunissant de beaux plateaux dans les catégories cadets, départementale et régionale.

Le circuit des Prés Saint Jean, bien sécurisé par les services techniques de la Ville, reste un circuit de référence en cette période de rentrée. Une fois de plus l’UVC a su attirer les meilleurs coureurs de la grande région, pour ce Prix de la ville de Chalon dont la 1ère édition a eu lieu le 12 octobre 1919. Depuis 1945, le Prix de la ville de Chalon est organisé début septembre en hommage à la date anniversaire de la libération de la ville.

Dans la catégories cadets, l’équipe chalonnaise de l’UVC sera favorite avec Noam Demoury, Lilian Colaut tous les 2 vainqueurs récemment en Côte d’Or . Ils seront accompagnés par leurs camarades de club Nathan Girardin, Victor Canon et Louison Verrien. Il faudra compter avec la délégation franc-comtoise, notamment Téo Renaudin ( AC Besançon ) ou encore Enzo Guillet (Bletterans), et les dijonnais représentés par Corentin Devroute (Asptt Dijon) ou Yasser Lifante (Sco Dijon). Départ à 12 h 30 pour 10 tours de circuit soit 55 km.

Dans la catégorie Pass Cyclisme Départementale, les habitués des circuits seront au départ avec Jean-Paul Quarré (VC Dôle), Lilian Rizet (CC Chalon) ou encore Cédric Lacroix (VC Bellegarde) en D1-D2. En fonction du nombre d’engagés, le président du jury des arbitres pourra autoriser un départ séparé pour la catégorie D3-D4. Dans cette catégorie, nous retrouverons, Claude Desmaris (VC Tournus), Thierry Seguin ( AS Hauteville), Jean-Luc Ballufier (ES Seynod) ou encore Thierry Giroud et Pierre Maillot ( Road Team Chalon). Départ à 14 heures pour 70 km.

La course reine de la journée réunira plus de 50 coureurs des catégories régionales et juniors. Un très beau peloton au sein duquel la compétition sera ouverte pour inscrire le Prix de Chalon à son palmarès. Les coureurs 2 et 3 des clubs de Division Nationale seront au départ. Nous pouvons citer le junior Lilian Chemier (CR4C Roanne), Pierre-Loup Judas (VC Villefranche), Romain Mallet ( VC Vaulx en Velin), Théo Jusselin (Sco Dijon), Charles Rolle (AC Besançon) ou encore Thomas Français ( Jura Cyclisme) et Lucas Auclerc ( VC Dôle).

L’équipe du VC Tournus sera fortement représentée avec Maxime Guyot, Eliott Austin, Yan Barthet, Maxmilien Douvre. Les chalonnais du CCC ou de l’UVC auront à cœur de briller à domicile avec Lucas Fazio, Mathieu Fernandes, Romain Paillard ou encore David Demoury. Départ de cette course à 16 heures pour 16 tours de circuit soit 9O km ; Arrivée prévue vers 18 heures, avenue Edouard Herriot.

Circuit fermé à la circulation automobile par arrêté municipal. Entrée gratuite pour les spectateurs.