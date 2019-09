GOLF :  Record de participation à la coupe Société Générale 

La seconde partie de la saison golfique chalonnaise a débuté ce dimanche avec la coupe Société Générale, remportée par les frères Sasha et Alexis Platret.

En rassemblant près de cent joueurs sur les greens de Saint-Nicolas l’édition 2019 de la coupe Société Générale a connu une belle réussite. Une juste récompense pour Roberto Diaz, chargé d’affaires entreprises à l’agence Chalon République, cheville ouvrière de cette compétition de rentrée après une interruption de cinq semaines due aux vacances estivales, et qui n’a pas ménagé ses efforts en compagnie de Marion Pigoury, responsable événements et marketing Bourgogne, pour que l’épreuve soit placée sous le sceau du succès.

Un succès qui va grandissant au fil des saisons : 48 participants en 2017, 78 participants en 2018 et 98 participants en 2019. On notait ainsi la présence de joueurs venus de Neuvic, en Corrèze, que n’a pas manqué de saluer Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie, lors de la remise des prix, à laquelle assistait Philippe Dorier, président de l’AS Golf. Séjournant dans la région, Annick et Alain Nectoux, Corinne Theuillon, Danielle et Alain Barbanceys et Catherine Duvignon souhaitaient en effet jouer le dimanche et la seule solution était de s’inscrire à la coupe Société Générale, troisième du nom, disputée en scramble à 2. Ils se sont relativement bien comportés en terminant en milieu de tableau.

Alexis devant Nicolas

De passage à Chalon, les frères Alexis et Nicolas Platret étaient également présents et se sont mis en évidence. Associé à son jeune frère Sasha, Alexis, pro au Golf de Tours Ardrée, a remporté la victoire et a battu Nicolas, qui préparait son prochain tournoi de l’Alps Tour et qui avec son partenaire, le licencié d’Avoise David Etienne, a fini troisième. La deuxième place du podium étant prise par Léo Quichante et Thibault Bouyssou, venus s’immiscer dans le duel fratricide.

Parallèlement à la compétition, un concours de précision était organisé au trou n°12 et a été gagné par Antoinette Kussi avec une balle à 0,95m du drapeau. Quant au concours de drive, qui se déroulait au trou n°11, il a été enlevé chez les messieurs par Yann Morland avec un coup à 254 m et chez les dames par Françoise Périer avec une perf à 156 m. Roberto Diaz et Marion Pigoury n’ont pas hésité à réquisitionner plusieurs de leurs collègues pour tenir l’incontournable pause du trou n°9. Citons Mélanie Tramois, directrice de l’agence de Tournus, Rositsa Toleva, directrice de l’agence Chalon République, Barbara Moreau, directrice de l’agence de Châtenoy-le-Royal, Hugo Cassan, chargé de clientèle professionnels à l’agence Chalon République, ainsi que Fabien Choné, responsable entreprises Saône-et-Loire, et Julien Duchatel, private banking, tous les deux golfeurs débutants, puisqu’ils sont en train de passer leur carte verte. Rien d’étonnant, puisque la Société Générale est une famille et une famille qui aime le sport...

Les résultats

Brut : 1. Sasha Platret (Chalon) - Alexis Platret (Tours Ardrée) 48, 2. Léo Quichante (Chalon) -Thibault Bouyssou (Chalon) 46.

Net : 1. Sasha Platret (Chalon) - Alexis Platret (Tours Ardrée) 53, 2. Léo Quichante (Chalon) -Thibault Bouyssou (Chalon) 48, 3. Aurélien Defosse (Chalon) - Yann Morland (Chalon) 46, 4. Arnaud Dieux - Jean-François Dieux (Chalon) 45, 5. Laurent Cotté (Chalon) - Nathan Cotté (Chalon) 45, 6. Alain Perrault (Chalon) - Frédéric Laugier (Chalon) 44, 7. Sylvère Platret (Chalon) - Bruno Neyrat (Chalon) 44, 8. David Etienne (Avoise) - Nicolas Platret (Biarritz) 44, 9. Sébastien Pourette (Chalon) - Pierre Denis (Chalon) 43, 10. Amaury Janin (Chalon) - Arnaud Janin (Bourgogne Franche-Comté) 43, 11. Joseph Maglione (Chalon) - Gérard Cour (Chalon) 42, 12. Sébastien Revoirard (Chalon) - Jean-François Vaillant (Chalon) 42.

Gabriel-Henri THEULOT