La Société de Tir et d'Éducation Physique de Chalon (STEP) affiche une belle santé!

évoquée vendredi soir lors de son assemblée générale...

L’assemblée générale de la Société de Tir et d’Éducation Physique de Chalon s’est déroulée vendredi au local du stand de tir Georges Nouelle en présence de Pierre Carlot, délégué au sport de la Ville de Chalon et Jean-Luc Durand de l’Office Municipal du Sport.

Thierry Thévenet, Président de la STEP a tenu à remercier toutes les personnes qui l’entourent au sein du club. Il remercia également l’équipe municipale et les services de la Ville pour son soutien ainsi que l’Office Municipal du Sport, sans oublier la presse locale pour le suivi des manifestations de l’association.

La STEP compte 230 licenciés, 189 masculins et 41 féminines. Le département de Saône-et-Loire, la société de tir de Chalon est actuellement le 3e club de tir de Saône-et-Loire de par son effectif, derrière Mâcon et Le Creusot. Cette saison la STEP a décroché 8 titres de Champion de France, 3 titres de vice-Champion de France, 3 places de 3e, le tout obtenu en individuel ou par équipe lors d’un championnat de France.

Au niveau national, Quentin Borey est Champion de France arbalète Field 10 mètres en minimes. Armando Conceicao est double champion de France cible mobile Olympique à 10mètres et 50 mètres. Emmanuel Thomas est Champion de France sur cible mobile mixte à 50 mètres. Cédric Fèvre est Champion de France à la carabine 50 mètres et cela pour la 4e année de suite.

L’équipe de la STEP de Chalon décroche 3 titres de Champion de France en cible mobile 10 mètres et 50 mètres. Les équipes étaient composées de Armando Conceicao, Emmanuel Omas, Michelle Vandros et Lionel Lhenry. Le Président Thévenet félicita également les médaillés d’argent, Armando Conceiçao avec 2 médailles en cible mobile 10 mètres mixte et 50 mètres mixte. Emmanuel Thomas avec 1 médaille à la carabine cible mobile Olympique 50 mètres ainsi que les médaillés de bronze, Cédric Fèvre à la carabine 10 mètres, Emmanuel Thomas à la cible mobile mixte 10 mètres et Stéphane Bruckert à la carabine 50 mètres 3x40. Tout ces résultats sont à mettre à l’actif des entraineurs, initiateurs et bénévoles qui ne calculent pas leur temps. Tous les résultats ont été détaillés lors du compte-rendu sportif de la saison.

Le Président a relaté les manifestations organisées lors de la saison écoulée.

Divers travaux de rénovation ont été entrepris au stand de tir. Des travaux d’entretien courant, mais également des travaux réalisés dans la salle d’honneur (remplacement de l’ensemble des fenêtres, changement de la première tranche d’éclairage dans la salle 10 mètres et la mise en place de l’éclairage des paillasses Field). Mise en peinture de la façade extérieure de la salle d’honneur. Le Président en profita pour remercier les personnes qui ont consacré plusieurs journées de leur temps pour ces travaux.

Le Président Thévenet termina en remerciant l’ensemble des bénévoles de la STEP toujours présents pour encadrer les licenciés lors du Forum du sport, des journées portes ouvertes et également lors des séances organisées avec plusieurs comités d’entreprises et aussi les après-midis avec les maisons de quartiers et établissements scolaires. Des prestations permettant de présenter ce sport à un large public.

Le rapport financier fut présenté et approuvé.

Les objectifs pour la saison 2019/2020 :

Les manifestations sportives :

2 et 3 novembre : Championnats de Saône-et-Loire 10 mètres pour les disciplines carabine, pistolet, arbalète match et cible mobile 10 mètres

29 et 30 novembre et 1er décembre : Championnats de Bourgogne 10 mètres à Chalon (lieu à définir). 1ere fois en Bourgogne sur cibles électroniques.

1er et 2 février 2020 : Tour régional du championnat de France des clubs adultes et écoles de tir.

21 mars 2020 : 3e critérium des écoles de tir.

28 et 29 mars 2020 : Championnats de Saône-et-Loire des écoles de tir

Février/Mars 2020 : Regroupement des écoles de tir, poussins, benjamins et minimes pour tout le département.

Printemps 2020 : Stage de formation et de détection jeunes tireurs (mis en place par la Ligue de Bourgogne)

Les travaux à effectuer :

Rénovation de la quasi-totalité des supports des rameneurs du 50 mètres qui sont en mauvais état. 2e phase de remplacement de l’éclairage de la salle 10 mètres. Sol de la salle d’honneur. Suite à des problèmes de voisinage liés au bruit sur le pas de tir du 25 mètres : prévoir une isolation phonique (devis effectués et transmis en mairie)

Participation à diverses manifestations :

Forum du sport et manifestations organisées par la Ville de Chalon.

Développer les animations mises en place dans les écoles, collèges et lycées de Chalon et des divers comités d’entreprises.

Le représentant de la ville de Chalon et de l’OMS ont félicité le club pour tous ces bons résultats obtenus durant la saison écoulée et leur ont souhaité d’effectuer une prochaine saison sur les mêmes bases.

Cette assemblée générale s’est terminée autour du buffet préparé par l’épouse du président.