Quatre concerts en l’église de Sevrey, des Ateliers pédagogiques et une Table ronde, au programme de ce 2e festival de Musique de chambre.

Pour cette 2e édition du Festival de Musique de chambre organisé par la municipalité de Sevrey ,en accord musical avec l’Ecole de Musique de la commune, est une véritable invitation au voyage musical à six musiciens et une chanteuse. Un festival qui est proposé en quatre soirées thématiques et ce dans l’église de Sevrey :

- Mardi 27 aout à 20h, un concert « Mélancolie » autour de Frédéric Chopin, Astor Piazzolla et Francis Poulenc. trois langages musicaux très différents qui ont en commun une exploration nécessitant milles teintes de cet affect, humeur ou sentiment parfois sensible.

- Jeudi 29 aout à 20h, ouverture sur l’Amour avec un concert « Triangle amoureux » réunissant Johannes Brahms, Clara Schumann et Robert Schumann. Une façon d’honorer le bicentenaire de Clara Schumann, femme et artiste trop peu connue et qui pourtant a été la muse de Robert Schumann et de Johannes Brahms.

- Vendredi 30 aout à 20h, un concert « Chansons Eylo », animé par Elodie Kimmel, alias Eylo, artiste chanteuse aux multiples facettes qui, pour cette soirée, interprétera une sélection des plus belles chansons à texte, en compagnie du contrebassiste Peter Pudil.

- Samedi 31 aout 2019 à 20h, place à un concert « Viennoiseries » en compagnie de trois compositeurs nés de la matrice Vienne, cette capitale autrichienne dont Joseph Haydn en est le précurseur; son admirateur qu’était Ludwig van Beethoven et un certain Frantz Schubert plus dans l’ombre mais ô combien subtil.

Les quatre concerts sont en entrée libre.

Pour ce qui concerne les autres animations, lesquelles ont lieu à l’Ecole de musique de Sevrey :

- les 29 et 30 aout des Ateliers pédagogiques autour des thèmes : voix-instruments, ensemble instrumental, Musique de chambre

- le 31 aout une table ronde sur le thème « La place des musiciens d’orchestre à travers l’évolution de la musique ou encore sur le thème « Ensemble instrumental »

Il est encore possible de se faire inscrire en ligne sur www/sevrey.fr/musicalite

JC Reynaud