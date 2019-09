Les apprentis sommeliers du lycée hôtelier de Grenoble en immersion dans la Vallée des Vaux

Ils étaient une cinquantaine à postuler pour participer à cette semaine spéciale vendanges... huit d'entre eux ont été sélectionnés, et à voir leurs sourires, aucun ne regrette l'expérience menée à Saint Martin sous Montaigu, chez Pascal et Françoise Massenot.

L'idée d'associer les deux entités est née de multiples discussions dans les alpages Isérois entre Fabrice Lemasson, formateur au lycée hôtelier de Grenoble et Françoise et Pascal Massenot, viticulteurs bien connus de la Côte Chalonnaise. Avec le soutien de M. Besse, chef d'établissement du lycée hôtelier, l'idée est venue d'amener les étudiants en mention complémentaire sommelier au coeur du métier. "Et quoi de mieux pour eux que de les confronter au terroir, au savoir-faire des vignerons et de mettre les mains au coeur du processus des vendanges" lance Fabrice Lemasson, fier de montrer l'autonomie et surtout le sourire de ses étudiants.

Avec la pédagogie de Pascal Massenot en cuverie, les étudiants qui sont tous déjà titulaires d'un diplôme en hôtellerie ont pu mesurer tout le travail qui se dissimule derrière les bouteilles qu'ils serviront tôt ou tard dans leur future vie professionnelle. Fabrice Lemasson, entend d'ailleurs parfaire ce cheminement avec cet hiver, un atelier/stage autour de la taille des pieds de vigne et de l'assemblage en cuverie.

Une initiative à saluer et portée par le lycée Lesdiguières.

Laurent Guillaumé