L’atelier patois du Sud Chalonnais est de retour !

Accueilli à St-Cyr, le 16 septembre par le club des tilleuls, l’association Villages Cultures et Patrimoines en Sud Chalonnais proposa une soirée consacrée aux dictionnaires de patois : « A travars les dicos ».

L’atelier fut introduit par Pierre Léger le Morvandiau et animé par Olivier Gaudillat, fidèle parmi les fidèles.

Ce bibliothécaire de Saint-Marcel a réalisé en amont un remarquable travail de recherche pour présenter à l’assistance les différents glossaires du patois bourguignon.

Cette présentation aurait pu être académique. Elle suscita au contraire l’intérêt des patoisants venus nombreux ce jour-là. Le mot « argonier », un mauvais ouvrier pour les profanes, fut passé au crible de tous les glossaires du bourguignon-morvandiau. Chacun put observer les nuances linguistiques qui caractérisent les divers dialectes locaux. Mais les similitudes sont frappantes et elles permettent la compréhension et le dialogue entre les gens du pays.

Certains participants contèrent ensuite avec humour quelques histoires d’hier et d’aujourd’hui. Au-delà du sens de la parole, c’est la musicalité des mots qui résonna à cet instant pour le plaisir de tous. Cet atelier fut l’occasion de s’enrichir mutuellement, de découvrir des trésors linguistiques mais surtout de cultiver la joie d’être ensemble. Un verre de l’amitié offert par le club des tilleuls vint conclure cette belle soirée.

Le Club patois du Sud Chalonnais vous propose plusieurs dates.

Le 21 octobre à 20h00, au musée de l’école de Saint-Rémy : atelier sur le thème de la vie scolaire.

Le 26 octobre à partir de 9h00, à Anost dans la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne : Rencontres des langues et de l’oralité.

Le 22 novembre à 20h30, dans la salle Yvonne Sarcey de Varennes-le-Grand : soirée « Histoire et patois pour tous ».

Le 16 décembre à 20 heures, dans la salle du jardin de la cure de Varennes-le-Grand : une soirée « Noëls bourguignons ».

Les ateliers patois de l’association VCPSC sont gratuits et ouverts à tous. Ce sont de véritables moments de convivialité et de partage autour du patrimoine oral. Les amateurs et les passionnés y trouveront assurément leur compte.

Si vous êtes simplement curieux, n’hésitez pas à vous aventurer le temps d’une soirée dans un de ces ateliers. Qui sait ? Vous y prendrez peut-être goût …

P.REGENET