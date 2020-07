Atelier Bijou Créatif, Artisan Métier d’Art

Cette semaine découvrez l’opale, le zircon bleu…

30 ans de conseil et de réalisation ! Orienté vers la nature et la singularité avec plus de 30 ans de savoir-faire sur CHALON SUR SAONE, l'Atelier Bijou Créatif, artisan fabricant bijoutier-joaillier, recherche constamment à innover l'image du bijou, en mettant en avant à la fois le travail artisanal et ce que la terre nous procure.

L’Opale :

Le mot « opale » viendrait du sanskrit Upala, en passant par le grec « opallios » qui désignerait les changements de couleur. Certains groupes aborigènes d’Australie ont une légende très poétique dans leur mythologie : le dieu créateur serait un jour descendu sur la Terre en glissant sur un arc –en-ciel. A peine aurait-il posé le pied au sol que toutes les pierres se seraient mises à scintiller, des mêmes couleurs que l’arc-en-ciel…

Le Zircon bleu :

La formation du zircon remonterait à environ 4.4 milliards d'années, autrement dit, à la naissance même de notre planète. Cela en fait une des pierres les plus anciennes que l'on connaisse.

Nous réalisons des créations sur mesure et ensemble, nous étudierons votre projet. Faites nous part de vos idées, de vos goûts afin de cibler le design du bijou et nous réaliserons votre bijou unique.

Un plus, pour la protection environnementale, éco-responsable... D'un ancien bijou, celui qui ne vous plait plus, nous vous le transformerons pour une nouvelle vie.

