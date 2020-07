Trois petits cochons et une petite cochonne ont, depuis quelques jours, décidé de transporter leur porcherie sur un parking attenant à une école maternelle de Châtenoy-le-Royal.

Rien d’extraordinaire mon bon Monsieur me direz-vous ! Seulement ces petits cochons, visiblement dans la majorité admise, transforme ce parking en lieu de rencontres et au comble de toute cela, font que ce parking de plein air est aussi un fumoir ou fonctionne entre autres une chicha ou narguilé portable, puisque l’un de ces petits cochons, trapu comme un tisonnier, la transporte sous sa pâte gauche, le tuyau et son manche en embout pour aspirer dans son grouin.

La aussi rien de bien grave, à première vue, mon bon monsieur, il faut bien que jeunesse se passe , etc, etc, ….

D’accord ma bonne dame mais quand ces gros petits cochons décident de quitter les lieux, pour certains dans une bétaillère blanche aux chevrons Citroën marquée de A rouge sur la lunette arrière, les petits cochons font abstraction des déchets de leurs ripailles fumeuses, en les laissant au sol alors qu’il suffit de faire à peine cinq mètres pour aller les jeter dans une poubelle bien visible devant l’école maternelle. Peut-être sont-ils troublés par les fumées tabagiques de la chicha ou d’autres produits énergisants …. qui sait ma brave dame ?

Il est vrai qu’à cet âge, la fatigue subie et bien connue par les gros petits cochons les empêche de faire deux pas pour aller à la poubelle, mais pourtant elle se dissipe rapidement lorsqu’apparaissent les Policiers Municipaux au bout du chemin….. Auraient-ils quelque chose à cacher ces petits cochons ? Et du coup pas le temps de jeter dans la poubelle, vous comprendrez-bien.

Il semblerait que d’autres cochons ont transporté leur porcherie sur le parking en face du Collège, avenue Brassens et laissent aussi les lieux dans un état lamentable après leur visite, ils doivent être de la même portée et Dieu sait que cette espèce a tendance à proliférer.

Résultat ce sont des employés municipaux qui doivent faire en quelque sorte de venir ramasser les déchets. Dire à ces petits cochons d’être un peu plus respectueux des lieux publics serait inutile, car on le sait, un petit cochon, ne sait ni lire, ni écrire. Il sait seulement couiner, grogner, grouiner, comme vous voulez. Ils ignorent qu’ils font partie d’une collectivité dont la propreté permet aussi de se respecter les uns et les autres. Mais ceci n’a pas du leur être éduquer par leurs familles porcines !

JC Reynaud