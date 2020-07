Cabaret sous les balcons - Tournée estivale dans les Ehapd de Saône et Loire

Particulièrement attentif au bien-être des résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et soucieux d’apporter un réconfort aux personnes âgées, le Département de Saône-et-Loire crée l’événement en leur proposant une animation inédite par le biais d’une tournée estivale de « Cabaret sous les balcons », financée entièrement par le Département dans le cadre de la Conférence des financeurs. Imaginé par l’Espace des Arts, ce spectacle en plein air inédit mêle danse, théâtre et chansons avec six artistes en interaction avec le public pour de joyeux moments originaux et décalés!

Après une première représentation à Mâcon, ce spectacle de 45 minutes sera réitéré sous les balcons ou fenêtres des résidents dans 24 autres Ehpad du département tout au long de l’été.

Les dates de la semaine prochaine

Lundi 6 juillet - 15h30 : Ehpad Départemental Charles Borgeot – Pierre-de-Bresse

Mardi 7 juillet - 15h30 : Ehpad du Centre Hospitalier - Autun

Mercredi 8 juillet - 16h : Le Parc des Loges – Le Creusot

Jeudi 9 juillet - 15h : Les Reflets d’argent – Le Creusot

Vendredi 10 juillet - 16h : Les Lys – Montceau-les-Mines

Les dates suivantes (à confirmer)

Mercredi 15 juillet – 16 h : Résidence Louise et Henri Cleret - Joncy

Jeudi 16 juillet – 16 h : Villa Sainte Agnès – Bonnay

Vendredi 17 juillet – 16 h : Ehpad – Digoin

Jeudi 23 juillet – 16 h : Ehpad – Marcigny

Vendredi 24 juillet – 16 h : Ehpad Les opalines - Paray – Paray-le-Monial

Lundi 27 juillet – 15 h 30 : Résidence des quatre saisons - Saint-Hélène

Mardi 28 juillet – 15 h 30 : Ehpad de Rambuteau – Bois-Sainte-Marie

Mercredi 29 juillet – 16 h : Ehpad Bouthier de Rochefort - Semur-en-Brionnais

Jeudi 30 juillet – 16 h : Ehpad Pailloux Haumonte - Saint-Ambreuil

Mardi 25 août – 16 h : Ehpad Les pierres étoilées - Sennecey-le-Grand

Lundi 31 août – 16 h : Ehpad Nicole Limoge – Ciel

Pour les seniors, le Département agit !