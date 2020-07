Fermeture exceptionnelle des services de l’État le lundi 13 juillet 2020, veille du 14 juillet 2020.

L’accueil physique des services de l’État, détaillé ci-dessous, sera fermé exceptionnellement au public le lundi 13 juillet 2020 :

– La préfecture et les sous-préfectures,

– La direction départementale des territoires (DDT),

– La direction départementale des finances publiques et ses services infra-départementaux,

– La direction départementale de la cohésion sociale (DDCS),

– La direction départementale de la protection des populations (DDPP),

– Le service départemental de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG),

–L’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (UT Direccte),

– L’unité départementale de l’agence régionale de santé (ARS),

– L’unité départementale de la Direction régionale de l’aménagement, de l’environnement et du logement (DREAL).

La préfecture est joignable 24/24h au 03 85 21 81 00 en cas de situations exceptionnelles et pour les astreintes de sécurité.

Par ailleurs, le site internet des services de l’État donne des informations utiles aux usagers des services publics : www.saone-et-loire.gouv.fr.