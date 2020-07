Sur le Chalonnais, des entreprises confrontées à un ralentissement de leur activité non par manque de clients...

C'est le paradoxe absolu.

Alors que des inquiétudes légitimes se posaient sur le redémarrage de notre économie après un confinement unique dans l'histoire de France, finalement et globalement les indicateurs économiques sont plutôt au beau fixe avec un redémarrage inattendu. Même si certains secteurs économiques souffrent et souffriront encore, il y a une autre inquiétude qui commence à peser auprès d'un certain nombre de chefs d'entreprises locaux. L'impossibilité pour eux de se fournir en marchandises !

Un paradoxe quelque peu insolite alors que la demande est là et que la dynamique est enclenchée. La "supply chain" ou plus communément la chaine logisitique fait que bon nombre de produits manufacturés ne le sont plus sur le territoire français et cette interdépendance face au marché mondial, montre là encore une autre de ses limites. Malgré les incantations gouvernementales à relancer l'économie française, il se pourrait qu'un certain nombre de secteurs d'activité soit impacté non pas par faute de demandes des consommateurs... mais bien par celle de l'offre ! Une situation quelque peu inédite.

Laurent Guillaumé