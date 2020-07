Mais c'est quoi toute cette merde empilée le long de l'ancienne voie ferrée vers Crissey ?

Un fidèle d'info-chalon.com a souhaité nous faire part de son désarroi face à la bêtise humaine.

Des "bidons de produits douteux", des anciens écrans d'ordinateurs, des plastiques en tout genre et on en passe ! C'est le triste constat fait par un fidèle d'info-chalon.com qui se promenait aux abords de l'ancienne voie ferrée reliant Crissey à Chemenot . "C'est à désespérer de la nature humaine" a-t-il confié dans son message, et ce d'autant plus que ce ne sont pas les déchetteries qui manquent pour accueillir de tels produits.