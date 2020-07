41 personnes sont décédées des suites de l'épidémie de COVID-19 à Chalon-sur-Saône

Depuis le début de l’épidémie de COVID-19, 242 patients ont été testés positifs au virus, 60 personnes ont été hospitalisées en réanimation et 41 personnes sont décédées au Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Alors que la pandémie continue sa progression et a fait plus de 569 000 morts dans le monde, pour environ 13 millions de cas avérés dont 2,6 millions de nouveaux cas détectés depuis le 1er juillet, selon un bilan établi par l'AFP, l'Hôpital William Morey et le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret organisaient une conférence de presse, ce mercredi 15 juillet, à 16 heures, afin de sensibiliser la population face au risque que représente le COVID-19.



L'occasion de dresser un premier bilan sur l'épidémie de COVID-19 dans notre ville.



Au Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, le nombre de décès liés au coronavirus est de 41 morts sur les 86 enregistrés en dans l'Ouest et le Nord de la Saône-et-Loire (chiffres du 17 juin 2020).



Les 45 autres décès ont été enregistrés au Centre hospitalier de Montceau-les-Mines (14), à l'Hôtel Dieu du Creusot (20) et le Centre hospitalier d'Autun (11) (chiffres du 17 juin 2020).



242 personnes ont été testées positives au COVID-19, au Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, dont 182 en médecine, sur les 583 de l'Ouest et du Nord de la Saône, et 60 patients y ont été hospitalisées en réanimation COVID-19 (chiffres du 17 juin 2020).

Plus de détails à suivre dans nos prochains articles.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati