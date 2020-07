Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d'Etat à l'industrie, impressionnée par le savoir-faire Made in Chalon sur Saône d'Alfa-Laval

Une entreprise qui à elle seule dispose de 70 % de part de marché mondial sur son secteur... De quoi subjuguer Agnès Pannier-Runacher.

Imaginez un peu une entreprise qui totalise 150 salariés pour 65 millions d"euros de chiffre d'affaire et qui s'assure 70 % de part de marché sur son secteur ! C'est bel et bien le cas d'Alfa-Laval, implantée à Chalon sur Saône en zone sud. L'entreprise qui n'a pas caché l'impact du Covid19 sur son activité, avec un chiffre d'affaire en net repli pour l'année à venir et sans doute l'année suivante, bénéficie pour autant d'un savoir-faire hors norme. Maîtrisant la technologie du formage par explosion, une technologie unique au monde, Alfa-Laval Packinox peut déformer des plaques de grande dimension, jusqu'à 14 mètres de long. Une maîtrise qui fait d'Alfa-Laval Packinox un spécialiste mondial et reconnu comme tel en terme d'intervention sur les échangeurs de chaleurs à plaque grande dimension.

"De toute évidence, on va devoir faire face à un trou d'air sur les 12 à 18 mois à venir. Il va falloir faire le dos rond et réduire l'activité" a confié la direction du site chalonnais, frappé par la chute des prix du pétrole et autres carburants, sans oublier une concurrence chinoise notamment, toujours plus présente. "On se doit d'être à la pointe de l'innovation en permanence. On arrive à se battre mais c'est un travail de tous les jours".

Des chiffres, une technologie et un savoir-faire qui ont de toute évidence, impressionné la Secrétaire d'Etat à l'industrie.

