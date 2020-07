Il abat son voisin avant de retourner l'arme contre lui

Un important dispositif de secours est mobilisé rue Lieutenant André. Deux autres personnes sont grièvement blessées.

Ce mercredi 22 juillet, à la mi-journée, une fusillade a éclaté à Chalon sur Saône. Selon des informations portées à notre connaissance , et confirmées par une source officielle, un premier bilan faisait état d'au moins un mort et un blessé. Un bilan qui s'est alourdi . Les faits se seraient passées dans une copropriété de Saint Jean des Vignes. Selon une source dite bien informé, un individu, dont l'âge n'est pas connu aurait fait usage de son arme en direction de l'un de ses voisins qui a été tué sur le coup. Les sapeurs pompiers de Saône-et-Loire et le SMUR dépêchés sur place, malgré leurs effort, n'ont pas pas pu la ranimer. Les sapeurs pompiers et le SMUR ont également porté assistance à l'épouse de la victime et à sa fille de 21 ans qui ont été gravement blessées. Les deux ont été classées en «urgence absolue».

L'individu auteur de cette fusillade a mis le feu à son appartement avant de retourner son arme contre lui et se donner la mort.

Les Policiers du commissariat de Chalon-surSaône sont très rapidement intervenus. Ils étaient au nombre de dix et ont tous été intoxiqués par les dégagements de fumée de l'appartement en feu. L'un d'eux a été plus sérieusement intoxiqué et devait subir des examens à l'Hôpital de Chalon-sur-Saône.

Les sapeurs pompiers de Chalon sur Saône sont intervenus pour porter secours aux victimes et pour s'attaquer à l'incendie qui faisait rage à l'étage de l'immeuble, rue du Lieutenant André. Cinq ambulances et les équipes du SMUR ont été mobilisées. Le Sous-Préfet de Chalon-sur-Saône, Jean-Jacques Boyer a été dépêché sur place.

