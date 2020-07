Avis aux amateurs de poutine, LBK débarque à Chalon-sur-Saône!

Inspirés par le produit emblématique de la gastronomie québecoise, à savoir la poutine, deux jeunes Chalonnais ont ouvert un nouvel établissement : LBK. Plus de détails avec Info Chalon.

Nous reprenons souvent sur Info Chalon cette fameuse citation tirée du Cid de Corneille, «la valeur n'attend pas le nombre des années».



Ainsi, le 11 juillet, deux jeunes de Chalon-sur-Saône, Evan et Wahil, ont ouvert un nouveau fast-food au 7 Rue Docteur Mauchamp, nous prouvant, une fois de plus, la véracité des propos de Don Rodrigue.



LBK pour La BarKette, c'est son nom.



Les deux amis, déterminés à ouvrir leur propre établissement, cherchaient à se démarquer des autres. Leur choix a fini par se porter sur la poutine, cette spécialité qui a vu le jour à la fin des années 50 au Québec et qui devenue très populaire au cours de la dernière décennie, que l'on peut savourer à partir de 5,90 euros. C'est la ClassiK mais il y a aussi la Savoyarde à 7,90 euros, si vous avez envie de fromage, la Chèvre-Miel, toujours à 7,90 euros, et la Signature, à 8,90 euros.



Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore familier avec ce mot ou qui confondrait avec un certain grand dirigeant russe, la poutine est un mélange de frites, de fromage en grains et de sauce apprécié de nos cousins d'Amérique.



Qu’elle soit nature, agrémentée de saucisses, d'oignons ou de viande hachée, la poutine est résolument ancrée dans la culture populaire. D'ailleurs, à tel point qu'elle est célébrée chaque année lors de grands événements au Canada, à l'instar du PoutineFest, au Vieux-Port de Montréal et à Ottawa, lors du Festival de la Poutine à Drummondville, de la Poutine Week, dans tout le pays, et depuis 2016 à l'international!



LBK propose notamment un menu étudiant qui comprend un grâtin classik ou une box2pâtes avec une portion de frites et une boisson 33 centilitres, le tout pour seulement 5 euros!



C'est vraiment ce qui s'appelle un bon plan!



L'établissement livre 7 jours sur 7 à partir de 15 euros.



Dernier point, Evan, tout juste 18 ans, nous apprend qu'à partir de la rentrée, LBK proposera également des pâtes (bolognaise, à la carbonara ou saumon).



Avec un slogan comme «Tout simplement bon», vous êtes prévenus!



Adresse :

LBK

7 Rue Docteur Mauchamp

71100 Chalon-sur-Saône



Contact :

Tél. fixe : 09.83.70.63.20

Page Facebook : LBK chalon-centre

Page Instagram : @Lbk_food

SnapChat : @LBK_Food

Site Internet : www.l-bk.fr



Retrouvez LBK également sur Just Eat et Uber Eats.



Horaires :

Ouvert du dimanche au jeudi, de 11 heures à 14 heures et de 18 heures à 22 heures 30 (vendredi et samedi jusqu'à 23 heures).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati