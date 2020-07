O' Barber, votre nouveau barbershop à Chalon-sur-Saône

Karim, un Chalonnais de 31 ans, a ouvert un nouveau barbershop sur l'Avenue de Paris : O' Barber. Bonne humeur et convivialité garanties! Plus de détails avec Info Chalon.

S'il est trop tôt pour se prononcer sur le devenir du célèbre plombier moustachu, Mario, contrôlé en possession de Super Champi par un agent de la police métropolitaine de Sa Majesté, la reine Élisabeth II, une chose est sûre, c'est que Chalon-sur-Saône compte un nouveau barbershop, depuis un mois.



Ouvert en lieu et place de l'ancien MBK, au 40 Avenue de Paris, O' Barber, c'est l'aboutissement d'un rêve pour Karim Ouchem, 31 ans, né à Chalon-sur-Saône.



Titulaire d'un brevet professionnel (BP) depuis cette année, diplôme qu'il a obtenu en tant que candidat libre, Karim travaillait auparavant dans le bâtiment mais c'était presque une évidence pour lui, la coiffure.



«Avant, je faisais ça pour la famille et les amis. Je me suis formé sur le tas puis, un beau jour, j'ai décidé de me lancer sérieusement dans cette activité», nous confie-t-il.



«J'ai visité beaucoup de sites avant de m'installer dans les anciens locaux de MBK. Notamment en centre-ville mais on a du mal à se garer et ça bouchonne» poursuit Karim.



À O' Barber, les «jeunes et les moins jeunes» sont reçus «avec ou sans» rendez-vous.



«J'ai une clientèle qui vient de partout dans Chalon, ses alentours mais aussi Beaune ou du Creusot. D'ailleurs, parmi mes clients, je retrouve des anciens membres du club».



Oui, car notre jeune coiffeur-barbier, authentique passionné du ballon rond, n'est pas un inconnu pour tout le monde, il fut le président du FC Prés Saint-Jean, club de football qui a malheureusement fermé, il y a deux ans, faute de subventions.



Quand on interroge Karim sur les spécialités de O' Barber, il répond tout azimut que c'est le dégradé au rasoir et l'épilation au fil. Avis aux amateurs!



«J'apprends à connaître mes clients. Ici, on est pas à la chaîne. Je privilégie la qualité à la quantité. Si je dois passer du temps sur un client, ça ne me fait pas peur surtout si je n'ai pas un autre client derrières (rires)», nous explique ce dernier.



Derniers points, période estivale oblige, l'établissement sera fermé du 10 au 27 août et dès la rentrée, Karim sera rejoint par un nouvel élément.



Alors, vous l'aurez sans doute compris, à O' Barber, plus qu'une coupe et une barbe bien taillée, c'est une ambiance chaleureuse qui vous attend!



Adresse :

O' Barber

40 Avenue de Paris

71100 Chalon-sur-Saône



Contact :

Tél. (portable) 07.69.63.02.01

Page Facebook : O Barber



Horaires :

Du mardi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.

Le samedi de 9 heures 30 à 17 heures non-stop.

Fermé le dimanche et le lundi.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati