Ouvert en 2019, le DUT Carrières Juridiques de l’IUT de Chalon-sur-Saône accueille, pour sa 2ème année, deux nouveaux jeunes enseignants titulaires.

Florine POTHIER et Loïc MALFETTES s’accordent tous les deux : « Le département Carrières Juridiques, en dépit de son jeune âge, a la chance d'être porté et innervé par une équipe dynamique et soucieuse du bien-être et de l'avenir des étudiants. »

L'IUT apparaît comme une composante qui a tous les atouts pour prolonger et développer son rayonnement.

Florine POTHIER, détenant un DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) en comptabilité-gestion-droit à Chalon et agrégée d’économie-gestion, ayant exercée 3 ans au sein d’un cabinet d'expertise comptable et d'audit, est cette année, la nouvelle Directrice des études du département et enseigne principalement le droit et la comptabilité.

De son côté, Loïc MALFETTES, issu d'une formation juridique à la faculté de droit de Nancy, doctorant en droit privé et sciences criminelles, est Maître de Conférence spécialisé en droit du travail et en droit de la protection des données personnelles. Il enseigne actuellement l'introduction au droit, le droit constitutionnel ainsi que le droit pénal.

Leurs recrutements permettent au département Carrières Juridiques d’avancer vers un avenir encore plus prometteur. Loïc MALFETTES souligne : « La qualité des enseignements proposés combinée aux bonnes conditions d'accueil de nos étudiants sont à mon sens un gage de prospérité du département, qui va inexorablement monter en puissance au cours de ces prochaines années. ».

Nul doute que ces deux arrivées donneront à l’IUT, un nouveau souffle de jeunesse.