Le coup de gueule d'une viticultrice de la Côte Chalonnaise

Productrice de Mercurey et respectueuse des protocoles visant à respecter les habitations voisines à ses parcelles de vigne... elle appelle les riverains à respecter eux-aussi la vigne.

Régulièrement les viticulteurs sont mis sur le banc des accusés en terme d'usage de produits phytosanitaires et les exemples ne manquent pas d'histoire de voisinages pointant le comportement des viticulteurs sur des questions de mitoyenneté. Ici, c'est une fidèle d'info-chalon.com, viticultrice sur la Côte Chalonnaise qui a souhaité pousser son coup de gueule, alors qu'un riverain a procédé au nettoyage de sa façade, "avec des produits présentés comme sans impact sur la vigne ! Il suffit juste d'observer pour constater le non-impact !". "C'est une parcelle sur laquelle nous sommes très vigilants en terme de pratique de culture, justement à cause de cette proximité. Et voilà, le retour de considération ? L'usage d'eau de javel ou de produits javelisants et une simple bâche posée maladroitement sur les rangs de vigne avec un traitement de façade réalisé par grands vents ? Et le pire, c'est qu'il voulait le faire avant même notre récolte. On ne peine pas à imaginer le résultat si nous n'avions pas interdit l'intervention avant nos vendanges". L'ODG de Mercurey et la Confédération des Appelations de Bourgogne seront informés afin que cette situation ne se reproduise pas.

L.G