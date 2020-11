Des perturbations annoncées rue d'Alsace-Lorraine à Chalon

Des travaux de terrassement sous trottoir et chaussée doivent s’effectuer le jeudi 15 et vendredi 16 octobre au droit du n°29 de la rue d’Alsace-Lorraine.

Pour permettre le déroulement en toute sécurité de ces travaux :

- la rue d’Alsace-Lorraine sera barrée à la circulation entre la rue de la Liberté et la voie desservant les numéros 20A à 20E rue d’Alsace-Lorraine,

- le stationnement sera neutralisé entre le n°29 rue d’Alsace-Lorraine et la rue de la Liberté,

- en cas de contraintes techniques ou climatiques, ces mesures seront reconduites jusqu’à la réalisation des travaux.