Et si vous veniez prendre un café avec les policiers ?

Opération proposée à La Coupole le 16 octobre à 11h.

Le 16 octobre 2020 de 09h00 à 11h00, la population est invitée à venir échanger avec des policiers du commissariat de Chalon-sur-Saône autour d'un café au sein du restaurant la Coupole sis 16 rue de la Citadelle à Chalon-sur-Saône. Cet évènement baptisé "un café avec un policier" est un concept qui est né aux Etats-Unis. Il est ouvert à tous et a pour but d'offrir aux citoyens une occasion de discuter de leurs préoccupations avec des policiers dans un lieu convivial et de renforcer ainsi les liens entre la population et la police nationale. Le café est bien évidemment offert aux participants que nous espérons nombreux.